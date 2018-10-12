HABER KIBRIS

‘Şahane Düğün’ seyirciye merhaba diyor

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12/10/2018

‘Şahane Düğün’ seyirciye merhaba diyor

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın bu sezonki açılış oyunu ‘Şahane  Düğün’  bu  akşam Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.Oyun saat 20:00’de başlayacak.

Robin Hawdon’ın yazdığı, Özcan Özer’in çevirdiği ve Nehir Demirel’in yönettiği iki perdeli komedi ‘Şahane Düğün’, bu akşamdan itibaren her Cuma

Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde  saat 20:00’da sahnelenecek.

Oyun hakkında ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 2287191 veya 2280191 numaralar aranabilir.

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TAGS: Şahane Düğün, tiyatro
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