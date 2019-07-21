Şahap Aşıkoğlu: 20 Temmuz’u anlamsızlaştırmayın

Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu sosyal medyadan paylaştığı yazısında "20 Temmuzun nesini tartışıyoruz?" diye sordu.

İşte o yazı:

Yine 20 Temmuz ve yine farklı görüşler... “Savaşa karşıyım bu nedenle 20 Temmuz’a da karşıyım...” Bunu anlarım ama 20 Temmuzu anlamsızlaştırmak ?????? Hiç uzaklara gitmeyeyim ailem 3 defa göçmen oldu, 2 defa ölümden kıl payı kurtuldular . Ermeni ve Rum komşular olmasa belki de onlar da yoktu. Mahalledeki Türkler öldürüldü. Bu aile hafızası, bir yerde okumadım. 15 Temmuz sonrası babam ve annemin konuştuklarını hatırlıyorum. Babam “sıra bizde “ diyordu, annemi ve bizi bir yerlere yollamaya çalışıyordu .... Tartışmaların veya sloganların aslında çok anlamı yok. Bir düşünün... 15 Temmuzda yapılan Yunanistan'a bağlanma hareketi sonrasında sıra bize gelmeyecek miydi? 15 Temmuz sonrasında 20 Temmuz barış harekatı değil mi? Hiç bir tez ... hiç birşey 15 Temmuzu silemez. 15 Temmuz var ve bütün söyleyeceklerimiz anlamsız kalıyor. 15 Temmuzun nedeni belli, amacı belli.... 15 Temmuzdan sonra 20 Temmuz BİR MECBURİYET DEĞİL Mİ KIBRIS TÜRKLERİ İÇİN ? Olay bu kadar basit. 20 Temmuz var çünkü 15 Temmuz var ... Bunun sonrasını tartışalım da 20 Temmuzun nesini tartışıyoruz????