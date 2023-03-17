Sahaya giren taraftar Fiorentina'lı oyuncunun burnunu kırdı

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Sivasspor ve Fiorentina, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadeleden İtalyan ekibi 4-1 galip ayrılırken toplamda 5-1'lik skorla çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Maçın ardından sahaya atlayan taraftar Fiorentina'lı oyunculara saldırdı. Saldırı sonucu İtalyan ekibinin 20 yaşındaki oyuncusu Bianca'ya yumruk atılmasıyla oyuncunun burnu kırıldı.

Fiorentina Teknik Direktörü Vincenzo Italiano kızgınlığını basın toplantısında dile getirdi.

"Çok kızgınım" diyen Italiano, "Gerçekten tiksindiğimi söylemek istiyorum. Bir taraftar, Bianco'ya yumruk atıp burnunu kırdı. Gerçekten utanç verici. Galibiyete rağmen, başka bir şey düşünemiyorum. O sadece 20 yaşında bir çocuk." dedi.

Maçı da değerlendiren Italiano, rakibi iyi analiz ederek buraya geldiklerini belirterek, "İyi oynadık kazandık tur atladık onun için memnunum." dedi.

Maçta geriye düşmelerine rağmen çok çabuk toparladıklarını ve maçta dengeyi sağladıklarını ifade eden Italiano, şunları kaydetti:

"Deplasmanda oynuyorsunuz böyle zorluklar çıkabilir. Sivassopr taraftarı da takımını bugün iyi ateşledi. Çok güzel gol attılar. İlk yarıda bizde reaksiyon vermeyi bildik. İkinci yarıda da kötü bir zeminde oynamamıza rağmen çok motive bir Fiorentina vardı sahada. Kişiliğimizi ortaya koyduk ve maçı kazanmayı bildik. Rakibimizi iyi analiz ederek geldik. Fiziksel olarak da güçlü ve hazır bir takım görünümü verdiğimizi düşünüyorum. Her futbolcumuz iyi oynadı. Çok güzel goller attık. Çeyrek finale çıktığımız için memnunum."

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17/03/2023 11:19