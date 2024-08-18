Sahibinden izinsiz kullandığı araçla kaza yapan şahıs tutuklandı

Alsancak’ta mal sahibinden izinsiz bir aracı başka bir yere park etmeye çalışan şahıs kazaya neden oldu.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, kaza, Murad Hasan'ın (E-20) dün saat 11.00 sıralarında Salih Korkmaz'ın (E-27) kullanımındaki VP 758 plakalı kamyon aracı, tekerinin su lastiği üzerinde durduğu gerekçesiyle mal sahibinden izinsiz başka bir yere park etmeye çalıştığı sırada meydana geldi. Açıklamada, Hasan’ın dikkatsizliği sonucu aracı siteyi çevreleyen duvara ve bir şahsa ait alüminyum balkon korkuluğuna çarptığı kaydedildi.

Yaralanan kimsenin olmadığı kaza sonrasında Hasan tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

- 8 yaşındaki Kadir Ezel Ceylan bisikletten düştü, kafatasında çatlak nedeniyle müşahede altına alındı

Güzelyurt’ta Şehit Arif Ruso Sokak’ta bisiklet sürerken, hakimiyeti kaybederek yere düşen 8 yaşındaki Kadir Ezel Ceylan başından yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, dün saat 22.00 sıralarında, Kadir Ezel Ceylan’ın doğu yönüne seyrettiği sırada 18 numaralı evin önünde düştüğü ve yaralandığı kaydedildi.

Kadir Ezel Ceylan'a, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kafatasında çatlak nedeniyle müdahale yapıldı ve Beyin Cerrahisi Servisi’nde müşahede altına alındı.

Polis soruşturması sürüyor.