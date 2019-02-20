Sahibinden.com satılıyor mu?

Türkiye'nin en büyük e-ticaret sitelerinden biri olan Sahibinden.com, İngiliz Marks & Mann tarafından satın alınabilir.

Kullanıcıların ve ticari işletmelerin kendi ilanlarını vererek ürün ve hizmet sattıkları Sahibinden.com satılmak üzere. İddialar doğruysa İngiltere merkezli Marks & Mann, Sahibinden.com'u satın almak için masaya oturdu.

Türkiye gazetesinden Ömer Temur'un haberine göre İngiliz şirket, e-ticaret devi için 4.8 milyar dolar teklif etti. Görüşmeleri devam eden satış işlemi gerçekleşirse bu şimdiye kadar Türkiye'de yapılan en büyük satış olacak.

İngiliz emlak şirketi Marks & Mann, en çok emlak aranan site olan Sahibinden için kesenin ağzını açtı. Bir haftadır şirketin İstanbul’daki merkezinin kapısını aşındıran İngiliz firmanın 4,8 milyar dolar teklif ettiği iddia edildi. Görüşmeleri devam eden satış işlemi gerçekleşirse bu şimdiye kadar yapılan en büyük satış olacak.