Sahibinin haberi olmadan evi satan zanlı mahkemede...

(Kamalı Haber) – Sahtekarlıkla Para Temini suçuyla ilgili olarak tutuklanan zanlı Ahmet İçin tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Mustafa Mahan, olguları aktardı. Polis, Sahtekarlıkla Para Temini suçuyla methaldar olduğunu belirtti. Polis, huzurda bulunan zanlı Ahmet İçin’in 2022 Ekim ayı içerisinde dolandırma niyeti ile öncesinde de tanıdığı olan Lefkoşa'da sakin Ali Kansu' nun adına kayıtlı olan K.Kaymaklı bölgesi Cevdet Bey Sokak No: 14 adresinde yer alan konutu 130.000 TL nakit para karşılığında ve yine şuan kimin olduğu konusunda bir tespit olmayan başka bir evi 50.000 nakit parayı kaparo olarak Lefkoşa'da sakin İzzettin Akgöz' e sözlü olarak alıp, adı edilene söz konusu evleri satıp sahtekarlıkla kredi temin ettiğini belirtti. Polis, olayın hemen akabinde zanlının yurt dışına çıkış yaptığını söyledi.

Polis, zanlı 14.12.2022 tarihinde KKTC 'ye giriş yaparken aleyhindeki derdest müzekkeresi ışığında tutuklandığını belirtti. Polis, bu mesele ile ilgili olarak yaklaşık 2 aylık bir sürede tahkikat yürütüldüğünü, alınan tanık ifadelerinde zanlının tek başına hareket etmediği ve söz konusu evde kiracı olarak bulunup, tahliye konusunda ev sahibinin aleyhinde bir hukuk müceadeleri başlatmış olduğu C.A' nın da bu suça methaldar olduğu konusunda da ayrı bir tahkikat başlatıldığını ancak henüz bu şahıs ile ilgili tahkikatın netlik kazanmadığını anlattı. Polis, zanlının söz konusu parayı ne yaptığı konusunda araştırmanın devam etmekle birlikte alınması gereken tanık ifadeleri mevcut olup zanlının bu safhada serbest kalması halinde tanıklara ulaşabileceğinden ötürü ve tahkikatın salimiyetine etki edeceğinden aleyhinde 1 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 1 gün süre ile polis hücrelerinde tutuklu kalmasına emir verdi.

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15/12/2022 16:16