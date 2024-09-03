Şahika Ercümen, Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazandı

Antalya'da düzenlenen 2024 Serbest Dalış (açık su) Outdoor Büyükler Türkiye Şampiyonası, Gençler ve Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası ile milli takım seçmelerinde, dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen 3 altın madalya kazandı.

Kaş ilçesinde 4 gündür devam eden şampiyonada, 62 sporcu mücadele ediyor.

Yarışlarda dünya serbest dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, büyük kadınlar kategorisinde katıldığı 3 branşta altın madalya kazandı.

Milli sporcu, sabit ağırlık monopalette 85 metre, sabit ağırlık çift palette 77 metre ve paletsiz ip destekli branşında 75 metreye dalış gerçekleştirdi.

Ercümen, ödül törenindeki konuşmasında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın akabinde kazandığı altın madalyayla Türkiye'yi eylül ve ekimde yapılacak dünya şampiyonası ve dünya kupasında en iyi şekilde temsil ederek, yeni zaferlere imza atmak istediğini söyledi.

Yakında yapılacak 3 önemli uluslararası turnuvaya dikkati çeken Ercümen, "Bu şampiyonluğun motivasyonuyla çalışmaları arttırıp, Yunanistan, Korsika ve Kaş'ta yapılacak yarışmalarda da ülkemiz için altın madalyayı hedefliyorum." dedi.

Ercümen, 5 Eylül'de Korsika'daki AIDA Dünya Serbest Dalış Şampiyonası'na, 16 Eylül'de Kaş'ta yapılacak CMAS Dünya Serbest Dalış Kupası'na ve 2 Ekim'de Yunanistan'da düzenlenecek CMAS Dünya Serbest Dalış Şampiyonası'na katılacak.

Şampiyona, bugün sona erecek.