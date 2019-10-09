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Sahilde rahatsızlanarak hayatını kaybetti

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09/10/2019

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Sahilde rahatsızlanarak hayatını kaybetti

Çatalköy’de denize girmek için gitmiş olduğu bir işletmeye ait sahil kıyısında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mehmet Zeki ASLIHAN tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Dün, saat 11.30 sıralarında, Ozanköy’de sakin Mehmet Zeki ASLIHAN (E-83) Çatalköy’de denize girmek için gitmiş olduğu bir işletmeye ait sahil kıyısında rahatsızlanarak Girne Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı. 

Yapılan ilk yardım müdahalesinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mehmet Zeki ASLIHAN   yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

 

 

09/10/2019 13:17
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