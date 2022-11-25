Sahile vuran devasa el iskeleti paniğe yol açtı

Brezilya’da bir çift, sahilde yürürken uzun kemikli parmakları olan dev bir el iskeleti buldu.

NTV'nin haberine göre, söz konusu olay, elin dünya dışı bir varlığa ait olduğuna dair spekülasyonlara yol açtı.

Elin görüntülerini inceleyen deniz biyoloğu Eric Comin, iskeletin balinalar ve yunuslara içeren aynı atadan gelen ve suda yaşayan memeli türlerine denilen cetacean sınıfından bir canlıya ait olduğunu söyledi.

Comin, “Halk eli, uzaylı eline benzetse de, 50 milyon yıl önce karada yürüyen balina atalarının bu şekile elleri vardı. Bir balinanın veya yunusun yüzgeçlerinin parmaklar arası etinin altında beş parmak bulunur. Bu, insanlarda, amfibilerde ve birçok başka hayvanda de böyledir ve onların ortak bir ataya sahip olduğunu gösterir” diye konuştu.

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25/11/2022 21:17