Sahilin yıldızı Melisa Döngel

Güzel oyuncuyu plajda görenler dönüp bir daha baktı!

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08/08/2022

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Sahilin yıldızı Melisa Döngel

Melisa Döngel önceki gün Çeşme’de görüntülendi.  Oyuncu, The Beach of Momo’da arkadaşları ile beraber eğlendi.

Döngel’in seksi bikinisi ise tatilcilerin dikkatini çekti. Uzun süre sahilin bar kısmında arkadaşlarıyla sohbet eden Döngel daha sonra denize girdi.

Oyuncu, sudan çıktıktan sonra havlusuyla kurulandı. Döngel daha sonra havlusuyla sahilde danslar yaptı.

Oyuncu, yanına gelen hayranlarıyla da yakından ilgilendi. Melisa Döngel ardından locasına geçerek arkadaşları ile güneşlenmeye devam etti. 

08/08/2022 09:31
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TAGS: Melisa Döngel
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