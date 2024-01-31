Sahillerimize bir ceset daha vurdu

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31/01/2024

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Sahillerimize bir ceset daha vurdu

Sahillerimize malesef cesetler vurmaya devam ediyor. 

Polis basın subaylığından alınan bilgiye göre Çatalköy’de sahile vurmuş ve vücut bütünlüğü bozulmuş şekilde, henüz kimliği tespit edilemeyen cansız bir erkek bedeni bulundu. 

Soruşturma devam ediyor

Böylelikle Ocak ayında sahillerimizde 5'inci cansız beden görülmüş oldu. 

Polis Basın Subaylığı'ndan konu ile yapılan açıklama şöyle: 

31.01.2024 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Çatalköy’de sahile vurmuş ve vücut bütünlüğü kızmi bozulmuş şekilde, henüz kimliği tespit edilemeyen cansız bir erkek bedeni bulunmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

Foto: Arşiv

31/01/2024 11:17
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