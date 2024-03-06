Sahillerimize vuran iki cansız beden Esentepe Mezarlığına defnedildi.

Konuya ilişkin Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı

“Bu paylaşımı tarihe bir not olarak buraya düşüyoruz… Bugün, dünyada devam eden bir insanlık ayıbına şahitlik ediyoruz. Savaşların kazananının olmadığı, kaybedenin her zaman suçsuz insanlar olduğu bir dünyada, sahillerimize vuran iki cansız bedeni Esentepe mezarlığına defnettik. İsimlerini bile bilmediğimiz bu kardeşlerimize Allah’ta rahmet dileriz. Belki bir gün birileri çıkıp bu kayıp şahısların nerede olduğunu ararsa diye de bu notu buraya bırakıyoruz… Yurtta sulh, cihanda sulh.”