Şahin: Bizi denizlerimizde hapsetmek istiyorlar

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bizi, denizlerimizde hapsetmek istiyor. Balıkçılık ve petrol gibi imkanlardan yararlanmamamızı istiyor.” dedi.

AA’nın haberine göre, Şahin, partisinin Çorum Merkez İlçe Başkanlığının Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin kuruluş hikayesi ile iktidarları süresince yapılanları anlattı.

İdlib'de yaşananların Türkiye'nin güvenliği açısından da önemli olduğunun altını çizen Şahin, sınır ötesindeki farklı coğrafyalarda Türkiye'nin güvenliği için canı pahasına mücadele eden asker ve polislere muvaffakiyet diledi.

Türkiye'nin denizden komşusu Libya'da, karadan komşusu Suriye'de yaşanan hadiselere kayıtsız kalmalarının düşünülemeyeceğini vurgulayan Şahin, şöyle devam etti:

"Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bizi, denizlerimizde hapsetmek istiyor. Balıkçılık ve petrol gibi imkanlardan yararlanmamamızı istiyor. Kendi kabuğuna çekilmiş bir ülke olarak büyük devlet olamayız. Onun için proaktif siyasetimizi, dış politikamızı daha da güçlendireceğiz. Böylesine hareketli bir coğrafyada kimse bizden 'bekle-gör politikası' yürütmemizi beklememeli. Enerji konusundaki dışa bağımlılığımızı azaltmak, sınırlandırmak için Doğu Akdeniz'deki bu hadiselerde aktif şekilde pozisyon almaya devam edeceğiz, Allah'ın izniyle."

22/02/2020 17:50