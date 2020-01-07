Şahiner: 1 milyon metre küp su denize döküldü…

CTP Milletvekili Salahi Şahiner “Hayat Pahalılığı’nı Oluşturan Sebepler” konusunda konuşma yaptı.

Enflason konusunun ekonomik planlamada çok büyük bir önemi olduğuna dikkat çeken Şahiner, hayat pahalılığının belirlenmesinde enflasyonun önemine işaret etti.

Hayat pahalılığı enflasyon sepetinin her yıl değişmesi gerektiğine dikkat çeken Şahiner, bugünkü ekonomik dinamiklerin masaya yatırılarak, bir değerlendirme yapılması gerektiğini söyledi.

Hayat pahalılığı konusunda çok dikkatli davranılması gerektiğine işaret eden Şahiner, ekonomik büyümeye yön verilmesi gerektiğini, bunun için de yerel ve mahalli gelirlere gerekli önemin verilmesinin önemine vurgu yaptı.

Son günlerde yaşanan yağışlar konusuna değinen Şahiner, yaklaşık 1 milyon metre küp suyun denize döküldüğünü kaydetti.

Şahiner, üreticinin bu sulara ihtiyacı olduğunu ve çok yüksek yatırımlar yapılmadan planlı bir şekilde bu suyun geri kazanılabileceğini vurguladı.

Gereken yatırımların bölgeye kazandırılması gerektiğini, bir damla suyun denize akıtılması gibi bir lüksleri olmadığını ifade eden Şahiner, akan suyun yer altı aküferlerine kanalize edilebilecek bir sistem için acil önlemler alınması gerektiğini söyledi. Şahiner, derelerin ıslahı konusunda da adımlar atılması gerektiğini anlattı.

07/01/2020 17:12