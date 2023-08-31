Şahiner Ailesinin Acı Günü!

CTP Milletvekili Salahi Şahiner'in babası Nevzat Şahiner hayatını kaybetti. Nevzat Şahiner, vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu. Nevzat Şahiner’in cenazesi 1 Eylül 2023 Cuma günü Doğancı Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip Doğancı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Salahi Şahiner acı haberi sosyal medyadan şu sözlerle duyurdu.

“Canımızı, Babamızı, Nevzat Hocamızı kaybetmenin tarifi mümkün olmayan acısı içerisindeyiz. Cenazesi 1 Eylül Cuma günü Doğancı Camisi’nde kılınacak öğle namazını müteakip Doğancı Mezarlığı'nda toprağa verilecektir. Tüm sevenlerine üzüntü ile duyurulur.”