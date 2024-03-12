Şahiner: Böyle giderse Tarım Bakanlığı, İthalat ve Tedarik Bakanlığına dönüşecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, “Tarımsal üretimde yaprak dökümü” konulu güncel konuşma yaptı.

Üreticinin üretimden kopma noktasına geldiğini anlatan Şahali böyle giderse Tarım Bakanlığının ilgileneceği bir alan kalmayacağından bu bakanlığın “İthalat ve Tedarik Bakanlığına” dönüşeceğini belirtti.

Girdi maliyetlerinin yükselmesiyle bu sektörlerde kalmanın akıl kârı olmaktan çıktığını söyleyen Şahali, öte yandan şaibeli mal alımlarına gidildiğini kaydetti.

Şahali, Hal Yasası geçeli bir yıl olduğu halde gerekli adımların atılmadığını da ifade etti.

Son 10 yılın en kurak yıllarından birinin yaşandığını söyleyen Şahali, hangi noktada olunduğunun anlaşılabilmesi için adadaki baraj doluluk rakamlarına dair bilgiler aktardı.

Birim su maliyetinin, elektrik maliyetleriyle birlikte artacağını ifade eden Şahali, bunun da üretime ciddi zarar vereceğini kaydetti.

Narenciyedeki sorunlara da değinen Şahali, üreticinin bu sorunların önümüzdeki dönem yaşanmaması için ne gibi çalışmalar yapıldığını bilmek istediğini ifade etti. Şahali, seneye bu konuda ne yapılacağını bu sezon bitmeden kesinleştirmek gerektiğini vurguladı.

Sıkmanın bir çözüm olmadığını, pazarda sunulacak ürüne göre çok düşük bir gelir getirdiğini dile getiren Şahali, gelecek rakamın girdi ve üretim maliyetlerinin altında kalacak gibi göründüğünü belirtti.

Ürünün yurt dışı pazarında satılmasının bir yolunu bulmak gerektiğini ifade eden Şahali, ürünlerin gemiyle katma değeri daha yüksek olan pazarlara götürülmesi gerektiğini anlattı, aksi halde narenciye bahçelerinin beton haline geleceğini belirtti.