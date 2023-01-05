Şahiner: Ek mesai ödeneklerinde ciddi bir kırpma görülüyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Salahi Şahiner, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında, hükümetin bu kafada gitmesi halinde taş taş üstünde kalmayacağını kaydetti.

Kamu görevlileri yasası gereği kamuda ekstra çalıştırılan personele ödenecek rakamın ortada olduğunu dile getiren Şahiner, ek mesai ödeneklerinde ciddi bir kırpma görüldüğünü söyledi ve angarya çalıştırılmanın devam etdip etmediğini sordu.

Bazı üniversite öğretim elemanların yatırımlarının asgari ücret üzerinden yapıldığı bilgisinin kendilerine geldiğini dile getiren Şahiner, bu üniversitelere denetim yapılıp yapılmadığını sordu.

Yaşlı bakım desteğinin gereği gibi yapılmadığını dile getiren Şahiner, bu konuda ayrılan bütçenin de yeterli görülmediğini kaydetti.

Tarımsal üretimdeki işçi sorununa da değinen Şahiner, bazı mevsimsel işçilerin kayıt dışı çalıştırıldığı duyumunu aldıklarını ve bu sıkıntıya da çözüm getirilmesi gerektiğini belirtti.

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05/01/2023 21:05