Şahiner: Halkı zehirliyorlar, işte rezaletin belgeleri  

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) için alınan yakıtın kirli olduğunun belgelerle ortaya çıktığını ifade edip, sosyal medyadan belgeleri paylaşarak, “Sonunda tahlil sonuçlarına ulaştık ve işte rezaletin belgeleri” dedi.

Halkın kirli yakıtla zehirlendiği belirten Şahiner, “Yargı önünde kendilerine bu halk tarafından elbette hesap sorulacaktır” dedi.

Salahi Şahiner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

“Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu var. KIB-TEK’e bulaştırdığınız pislik önce sizi

kirletecek…

Onlarca uyarılarımıza rağmen, Bakanlar Kurulu E.S.(K-I)1104-2021 sayılı karar ile KIB-TEK’e doğrudan alım için yetki verdi. Bu kararda açık bir şekilde ithal edilecek olan akaryakıtın ihalelerde belirtilen parametrelerin limit değerlerine uygun olarak temin edilmesi ön şartı kondu.

Ancak Ekonomi ve Enerji Bakanı ile KIB-TEK Yönetim Kurulu; göz göre göre ‘ben yaparım olur’ zihniyeti ile analiz raporlarının sonuçlarının çıkmasını beklemeden akaryakıtı teslim aldı. Bu yaptıkları usulsüz ve hukuk dışı uygulama bir suçtur ve yargı önünde kendilerine bu halk tarafından elbette hesap sorulacaktır.

Sayın Arıklı’nın getirilen akaryakıttan numune alıp tahlil yaptırmak isteyen çevre örgütlerine karşı, ‘Siz kim oluyorsunuz?’ diyecek kadar seviyesizleşen saldırgan tutumunun nedeninin aslında bu kalitesiz ve zehirli akaryakıttan önceden haberdar olması mıydı? Eğer öyle ise bu görevi suiistimal etmek ve halkın sağlığını tehlikeye atmak değil midir?

2015 yılından beridir KIB-TEK’e ihale yolu ile getirtilen bir milyon ton akaryakıtın hiçbirinde bu denli kötü analiz raporlarına rastlanmamıştır. Arıklı ve ekibi, anlaşılan o ki; ‘Vurgunu önleyeceğim, yolsuzluğun önüne geçeceğim’ iddiasıyla başlattığı ‘temiz eller’ operasyonu ile aslında eşi benzeri görülmemiş bir yolsuzluk yapmayı planlıyor.

En başından beridir söylediğimiz gibi, bir sonraki Sayıştay raporlarında, Başsavcılık soruşturmalarında, yargı önünde hesap verecek olanlar arasında sizler olacaksınız. Kirli ellerinizi, kalitesiz zehirli yakıtınızı bu kurumun üzerinden çekin. Aksi takdirde hesabını önce yargı sonra da bu halk mutlaka soracaktır.

Sonunda tahlil sonuçlarına ulaştık ve işte rezaletin belgeleri...”

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16/09/2021 21:09