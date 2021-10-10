Şahiner: KIB-TEK Meclis Araştırma Komitesi raporuna yeni usulsüzlükleri de ekleyeceğiz

CTP milletvekili Salahi Şahiner, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda görevlendirdiği ekibin, KIB-TEK’teki ihmal ve suiistimaller nedeniyle hüküm giyeceğini iddia etti.

Yakıt tahlil sonuçlarının kötü çıktığını bilmesine rağmen Arıklı’nın tahlil sonuçlarını gizleyip bu yakıtın kullanımına izin verdiğini dile getiren Şahiner, “Yaptıkları görevi ihmal ve suiistimaldir” dedi.

KIB-TEK’le ilgili Meclis araştırma komitesi çalışmalarının bitmek üzere olduğunu ancak yeni ortaya çıkan yolsuzluklar ve usulsüzlüklerin de rapora girmesini istediğini ifade eden Şahiner, “Erhan Arıklı, uyarılarımızı hiç dinlemedi. Niyeti demek ki farklıydı. Arıklı’nın kendi kurdurduğu komite, yargılanmasına neden olacak” diye konuştu.

Salahi Şahiner, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Belli ki birileri büyük rüşvet yedi”

Salahi Şahiner, KIB-TEK konusunda Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile aralarında yaşananlara değinerek, “CTP, KIB-TEK konusunda hassas, kurumun kötü yönetilmesinin önlenmesi için araştırma ve teknik konuları bana verildi. KIB-TEK’in kurtuluşu için çalışma başlattık. Arıklı’ya karşı bir duruşumuz yok. Yanlışları anlattık bizi dinlemedi. Birileri ucuz ve kalitesiz mazot alıp kuruma sattı. Belli ki birileri büyük rüşvet yedi. Son gelen yakıt neredeyse bedavaya geldi, ancak kuruma büyük kârla sattılar” dedi.

“Zaroğlu bile ‘kara para aklanacak’ diye açıklamalar yaptı”

Arıklı’nın ‘Vurgunu önleyeceğim’ açıklaması üzerine kendisinin de ‘vurgunu önleyeceğim diyerek yeni bir vurgunun önünü açıyor’ diye açıklama yaptığını hatırlatan Şahiner, “Nakit para ile alım yapılacaktı. O dönem kendi partisinden milletvekili Bertan Zaroğlu bile ‘kara para aklanacak’ diye açıklamalar yapmıştı” diye konuştu.

“Opsiyon belgesi kaldırılarak kaçak alımın önü açılacaktı”

İhalede opsiyon belgesi kaldırılarak kaçak alımın önünün açılmak itendiğine dikkat çeken Şahiner, “Arıklı, ‘AB kriterleri ve ambargolu ülkeler beni ilgilendirmiyor ucuza yakıt alacağım’ diyor ancak bu yakıtı şahıs değil kurum alacak. Ambargolu, şaibeli ve muhtemel suç örgütleri ile ticaret yapılması KKTC’nin adını kirletir ve buraya gelen gemiler diğer ülkelere gidemez. KIB-TEK muteber bir kurumdur. Yıllardır uluslararası firmalar, sorunsuz bir şekilde KIB-TEK’le iş yapıyor” ifadelerini kullandı

“İstenilen standartlardaki yakıtın fiyatı bellidir”

Yapılan düzenleme ile yıllardır fueloil standartlarında kaliteli bir yakıt alındığını anlatan Şahiner, “İstenilen standartlarda bir yakıt, Arıklı’nın iddia ettiği gibi 200 dolara bulunmaz. İstenilen standartlarda yakıt üreten firmalar ve rakamlar bellidir. Bu rakamların altında alınacak yakıtlar standartlara uygun değildir” dedi.

“İhaleleri bilerek ertelettiler”

Doğrudan yakıt alımı için ihalelerin bilerek ertelendiğine işaret eden Şahiner, “Uluslararası ihaleye çıkılacak diye sürekli ihaleler iptal edildi. Halbuki çıkılan ihaleler uluslararası idi. Ocak ayındaki ihaleyi nisan ayına kadar erteledi. Depoda yakıtın biteceğini hesapladılar ve ‘yakıtsız kalabiliriz’ diyerek, doğrudan alım yapıldı. Daha sonra ihaleler gene ertelendi. Halbuki gerekli düzenlemeler yapılarak kısa sürede ihaleye çıkılabilirdi” ifadelerini kullandı.

“100 bin ton yakıt alınsaydı 20 milyon dolar cepte kalacaktı”

Kurumun zarar etmesi için bilerek hareket edildiğini ve yakıt ucuzken alınmadığını savunan Şahiner, “Ocak ayında ihale bitirilseydi yakıtın tonu 278 dolardı, şimdi 400 doları geçti, o zaman 40 bin ton alınsaydı 8 milyon dolar kâr edilecekti. Pandemide arz ve fiyat düşmüştü. Borçlanılıp alınsaydı daha ucuza gelecekti. 100 bin ton yakıt alınsaydı, 20 milyon dolar cepte kalacaktı. Kurumun zarar etmesi için bilerek hareket ettiler.

“Sürekli bana hakaret etti”

Yanlışlar gündeme getirdiğinde Arıklı’nın söylemlerine maruz kaldığını ifade eden Şahiner, şöyle konuştu: “Sürekli bana ‘it’ ve ‘salak’ dedi bir başkasına ‘ruh hastası’ dedi. Son olarak mecliste ‘muhatabım değilsiniz’ dedi. Yakıtın kötü olduğu söylendiğinde ve numune alınmak istenince ‘siz kimsiniz lan?’ dedi. Bu kötü söylemlere rağmen üslubumuzu bozmadık. Sorularıma cevap vermeyecekmiş, zaten bugüne kadar düzgün cevap vermedi. Kaçamak konuştu, yalan dolan söyledi. Siyasi olarak yapılan hatayı toplum öder. Hatalarını kabul etse kendini asması gerekiyor. Kabul etmiyor ve saldırgan bir tutum takınıyor. Hata yapmaya devam edecek…”

“Arıklı ve ekibi hüküm giyecek”

Tahlil sonuçlarının kötü çıktığını bilmesine rağmen Arıklı’nın tahlil sonuçlarını gizleyip bu yakıtın kullanımına izin verdiğini dile getiren Şahiner, “Yaptıkları görevi ihmal ve suiistimaldir. Günün sonunda Arıklı ve ekibi hüküm giyecek. Merkezi İhale Komisyonu’na ve yönetim kurulu üyelerine siyasi baskı yapıyor. Günün sonunda işin içinden sıyrılmak isteyip topu KIB-TEK Yönetim Kurulu’na atabilir” diye ifade etti.

“Arıklı’nın kendi kurdurduğu komite, yargılanmasına neden olacak”

KIB-TEK ile ilgili meclis araştırma komitesi raporuna da değinen Şahiner, “Komite çalışmaları bitmek üzereydi ancak yolsuzluklar ve usulsüzlüklerin de rapora girmesini isteyeceğim. Erhan Arıklı, uyarılarımızı hiç dinlemedi. Niyeti demek ki farklıydı. Arıklı’nın kendi kurdurduğu komite yargılanmasına neden olacak” ifadelerini kullandı.

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10/10/2021 13:01