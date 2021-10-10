Şahiner: KIB-TEK zarar ederken birileri kâr etti

CTP milletvekili Salahi Şahiner, Kıbrıs Türk Elektrik Kurulu’nda (KIB-TEK) üretim maliyetlerinin aşağıya çekilmesi ve halka daha makul fiyata satılabilmesi için 1 milyar TL yatırıma ihtiyaç olduğunu söyledi.

1 milyar TL’nin büyük bir rakam olduğunu ama bunun KIB-TEK için büyük bir para olmadığını ifade eden Şahiner, 2024 yılında sözleşmesi sona erecek AKSA’yla geçmişte yapılan anlaşmayla yıllık 25 milyon Dolar kira bedeli verildiğini, dört yılda bunun 100 milyon dolar ettiğini ve bu para ile zaten yatırım maliyetinin karşılanabileceğini kaydetti.

5 yıl boyunca KIB-TEK’e yakıt taşındığına ve sorun yaşanmadığına ancak ucuz yakıt alınacak diye kötü yakıt nedeniyle makinelerin zarar gördüğüne vurgu yapan Şahiner, “Akaryakıt ve elektrikten anlamayan İlahiyat Fakültesi’nden mezun Erhan Arıklı, keşke bu işle ilgili danışmanlardan ve hukuk uzmanlarından yardım alsaydı. Arıklı, 9 ay boyunca koltukta oturuyor, kurumu 100 milyonlarca zarar ettirdi, ancak birilerine büyük kârlar ettirdi” dedi.

Salahi Şahiner, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Adrese teslim yazılım ihalesi açıldı”

KIB-TEK ile ilgili yapılan usulsüzlükler konusunda sürekli şikayet aldığını ifade eden Şahiner, “Adrese teslim yazılım ihalesi açıldı. Tespit etmeseydik vurgun yapılacaktı. Bilgisayar Mühendisleri Odası kolay bir şekilde uygun bir fiyata bu yazılımı yapabilirdi. Türkiye’de en kaliteli bir firma bile bu iş için 160-200 bin dolara yapar ancak ihale yüzde 20 artırma imkânıyla 1.5 milyon dolara mal olacaktı. En fazla 200 bin dolara yapılacak bir iş için 1.5 milyon dolar ödetmek bir vurguna işarettir ve kurumu zarar ettirmektir” dedi.

“Ortada bu şirket yok kimin avukatlığını yapıyorum”

Şahiner, “Sayın Erhan Arıklı, KIB-TEK’e iş yapan şirketlerin avukatlığını yaptığımı iddia etti. Ben halkımın, ülkemin ve devlet kurumlarının avukatlığını yapıyorum. Avukatlığını yaptığım iddia edilen şirket Mors LTD’tir. Bu şirket zaten ihaleye giremiyor. Ortada bu şirket yok, kimin avukatlığını yapıyorum?” şeklinde konuştu.

“2 dolar rüşvet istediğiyle ilgili gazete haberleri var”

Erhan Arıklı hakkında gazetelerde bazı haberlerin çıktığından bahseden Şahiner, “Kendisinin ısrarla alım yapılmasını istediği bir şirketten akaryakıt alınması konusunda 2 dolar rüşvet istediğiyle ilgili gazete haberleri var” ifadelerini kullandı.

“Geminin günlüğü 18 bin dolardır”

Uluslararası standartlarda iş yapan rafinerilerden alınan akaryakıtın fiyatının belli olduğunu ve üzerine taşımacılık maliyetinin eklendiğini belirten Şahiner, “Kiralanan geminin günlüğü 18 bin dolardır. Rafineriden akaryakıt alıp Teknecik’e gelecek gemi 7-8 gün ister. Yakıt boşaltılmadan önce numune alınır ve Mersin’e gönderilir. Yakıt kötü çıkarsa şirkete ceza kesilir” dedi.

“Vurguncu olduğunu iddia ettiği şirketle kendisi anlaşıyor”

Arıklı’nın iddia ettiği fiyatlarda yakıt taşınmasının mümkün olmadığını zaten Arıklı’nın işaret ettiği TPIC firmasının da bu rakamları veremediğine işaret eden Şahiner, “Bakanlar Kurulundan ‘27 dolara yakıt alınacak’ diye karar çıkartıldı. ‘Hatay’dan yakıt alınacak’ diye para aktarıldı. Vurguncu olduğunu iddia ettiği şirketle kendisi anlaşıyor” ifadelerini kullandı.

“TPIC elenince, yetkilisi hoş olmayan sözler söyledi”

Erhan Arıklı’nın istediği olmadığı için Merkezi İhale Komisyonu’na saldırdığını anlatan Şahiner, “Merkezi İhale Komisyonu, şeffaf bir şekilde ihaleyi yönetti. Diğer şirketler 33 ve 36 dolar, TPIC ise ihaleye 38 teklif dolar attı. Diğer şirketlere göre daha fazla teklif attı bu nedenle elendi. Şirket ihaleyi kesin alacağı konusunda söz almış olacak ki bir yetkilisi elenince hoş olmayan sözler söyledi” diye konuştu.

“Kurum zarar ederken birileri kâr etti”

5 yıl boyunca KIB-TEK’e yakıt taşındığına ve sorun yaşanmadığına ancak ucuz yakıt alınacak diye kötü yakıt nedeniyle makinelerin zarar gördüğüne vurgu yapan Şahiner, “Akaryakıt ve elektrikten anlamayan İlahiyat Fakültesi’nden mezun Erhan Arıklı, keşke bu işle ilgili danışmanlardan ve hukuk uzmanlarından yardım alsaydı. Arıklı, 9 ay boyunca koltukta oturur. Kurumu 100 milyonlarca zarar ettirdi, ancak birilerine büyük kârlar ettirdi” dedi.

“1 milyar TL yatırıma ihtiyaç var”

KIB-TEK’te elektrik üretim maliyetinin minimum 140 kuruş olduğunu anlatan Şahiner, “Üretim maliyetlerinin aşağıya çekilmesi için 1 milyar TL yatırıma ihtiyaç var. Evet büyük bir para ama bu para kurum için büyük bir para değildir. AKSA ile yapılan anlaşmayla yıllık 25 milyon Dolar kira bedeli veriliyor. Dört yılda 100 milyon dolar eder. Bu para ile zaten yatırım maliyetini karşılar” şeklinde konuştu.

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10/10/2021 14:21