Şahiner: Komiteler oluşturulmalı, seçim yasası bir an önce değiştirilmeli

CTP Milletvekili Salahi Şahiner Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda “Hükümetin çözmesi gereken acil konular” hakkında konuştu.

Şahiner, pandeminin zaten var olan sorunlara tuz biber olduğunu kaydederek, sorunları çözmek için bugün beklenen istikrarlı, güçlü bir hükümet değil, azınlık hükümetiyle karşı karşıya olunduğunu söyledi.

Hükümetin atması gereken adımları sıralayarak, Meclis’te divan seçilmediği için komitelerin bile kurulmadığına işaret eden Şahiner, UBP’nin bir an önce kendi iç sorunlarını çözmesini temenni etti.

Şahiner, Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nın bir an önce ele alınması gerektiğini dile getirerek, bu yasayla ilgili yaşanan ve yaşanacak sorunlara örnek verdi. Yasada değişiklik yapılmaması halinde erken seçime gidilmesinin de ülkeyi çok zora sokacağını dile getiren Şahiner, bugün değilse bile kısa süre sonra seçim sistemini dijitalleştirmek zorunda kalınacağını savundu.

Siyasete güven duygusu zedelenen vatandaşların seçim sistemiyle ilgili de çekinceleri olduğunu belirten Şahiner, dijitalleşmenin faydalarını sıraladı.

Erken seçim tarihine yetiştirilemese bile vatandaşa deneme amaçlı seçenek sunulabileceğini söyleyen Şahiner, komitelerin bir an önce oluşturularak seçim yasasının hızlı şekilde değiştirilmesinin en elzem konular olduğunu kaydetti.

Şahiner, iletişimsizliği görülen hükümetten ne beklenebileceğini sordu.

Salahi Şahiner’in konuşmasının ardından Meclis Genel Kurulu çalışmalarını tamamladı. Genel Kurul bir sonraki toplantısını 28 Aralık Pazartesi saat 10.00’da yapacak.

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24/12/2020 14:29