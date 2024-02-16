Şahiner: Narenciyede çözülen sorun yok...

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, Hükümeti, narenciye sektöründeki sorunların çözümü için çaba göstermemekle ve sorunları çözmek için Ankara’ya gidip daha büyük sorunlar ve yaptırımlarla geri gelmekle itham etti.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner yaptığı yazılı açıklamada, aylardır narenciye üreticisinin sorunlarını dile getirdiklerini hatırlatarak, “Bu ülkede olmayan bir hastalık yüzünden on binlerce ton narenciye ürünü çöp olmak üzere. Dile getirdiğimiz sorunlara çözüm bulmak yerine sorun üstüne sorun yaratan bir sözde hükümet ile karşı karşıyayız. Türlü türlü bahaneler ile kılını kıpırdatmayan hükümet, Güzelyurt ve Lefke bölgesinin narenciye üreticisini batırmak ve narenciye arazilerini potansiyel beton yığınına çevirmek için and içmiş gibi elinden geleni yapıyor” ifadelerini kullandı.

-“Narenciye üreticisi feryat ediyor, hükümete göre her şey yolunda”

Narenciye üreticisinin feryat ettiğini, gözüne uyku girmediğini kaydeden Şahiner, narenciye pazar sorunlarının devasa noktaya ulaştığını vurguladı. Geçen yıl bugüne kadar 30 bin ton ürün hasat edilmişken bu yıl yarısına bile ulaşılamadığını anlatan Şahiner, “Türkiye’ye satış için kapılar üreticinin yüzüne kapandı. Narenciye üreticisi Türkiye üzerinden 3.ülkelere bile ürününü pazarlayamaz hale geldi. Bütün bunlar Hükümetin üretici düşmanı gibi davranmasından kaynaklanıyor. Bugüne kadar böyle basiretsiz ve iş bilmez bir hükümet görülmemiştir” dedi.

-“Hükümet narenciye üreticisinin sorununu ürününü dalında bekleterek mi çözecek?”

“Hükümet olma, sorunlara çözüm getirebilme becerisi ister, sorunları büyütüp içinden çıkılmaz bir hale getirmeyi değil” diyen Şahiner, hükümetin aylardır yaptığını “sıkıntı yok, her şey yolunda söylemleriyle günü kurtarmak” olarak değerlendirdi.

Şahiner, “Her şeyin yolunda gitmesinden hükümetin kast ettiği, üreticinin ürününün satılmaması, ihracatın yapılmaması mıdır? 150 bin ton ürünü hasat edecek kesim ekiminin olmaması ya da bu yıl geçtiğimiz yılki hasat miktarının yarısına bile ulaşılamaması mıdır? Sıkma kapasitesinin bu yılki toplam rekoltenin çok küçük bir kısmı olması, dalında kalırsa öderim mentalitesi midir?” sorularını yöneltti.

-“Tehlikede olan sadece bu yılki ürün değil, narenciye üretiminin geleceğidir”

Şahiner açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Hükümet tarafından aylarca uyarmamıza rağmen zamanında alınmayan önlemler, ne yazık ki narenciye üretiminin önümüzdeki yıldaki verimi de olumsuz etkileyecek, fumigasyon yöntemi ile ihracat sadece mandorayı değil tüm narenciye ürünlerinin pazarlanmasını durduracaktır. Olmayan bir hastalık yüzünden narenciye üreticimizin maruz kaldığı kısıtlamalar ve yaptırımlar, maalesef narenciye üretiminin geleceğini topyekün karartacaktır.

Tüm bunlardan bihaber, hiçbir sorunu çözmeyen, sorun çözmek için çaba göstermeyen, bu ülkenin üreticisinin gailesini çekmeyen bu zihniyet ise önlem almak yerine içi boş müjdelerle her gün yeniden çuvallamakta, üreticiyi yine yalnız bırakmaktadır. Çözülen narenciye üreticisinin sorunu değil, iktidarın basiretsizliği ve iş bilmezliğidir.”