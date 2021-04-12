 Şahiner: Önümüzde sıkıntılı bir süreç var

CTP Milletvekili Salahi Şahiner Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Kıb-Tek konusunda yaptıkları uyarıların doğruluğunun ortaya çıktığını savundu. Şahiner, önümüzde sıkıntılı bir süreç olduğunu kaydetti.

Profesyonelce hazırlanan idari ve teknik şartnamede “yolsuzluklarla savaş” diyerek değişiklikler yapıldığını savunan Şahiner, yakıt güvenliği için gereken şartname, opsiyon belgesi, kira belgesi gibi belgelerin ortadan kaldırıldığını kaydetti.

Gelinen noktada ihale kutusundan çıkan tekliflerle ilgili medyada yer alan haberlere atıfta bulunan ve buna göre evrak sahteciliğine varan noktaya gelindiğini söyleyen Şahiner, “Organize bir işi andırıyor” dedi.

TPİC alımı konusunda, kaç para ödeneceğinin sorgulanması gerektiğini dile getiren Şahiner, bunun ihaleyi bloke için uydurulmuş bir plan olduğu iddiaları da olduğunu ifade etti.

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12/04/2021 16:58