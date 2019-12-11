Meclis’te Başbakanlık Bütçesi Görüşülüyor

Başbakanlık bütçesi konusunda söz alan CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun görevler ve sorumluluklarını dile getirdi.

Şahiner, Başbakanlık Denetleme Kurulu’na ayrılan bütçenin yeterli olmadığını söyledi.

İstatistik Kurumu’na yeterli kalemin ayrılmadığını dile getiren Şahiner, ülke ihtiyaçlarını dikkate alacak kaliteli, güncel, tarafsız istatistikler üretme misyonu ile tasarlanan kurumun daha yolun başında olduğunu belirtti.

Şahiner, turizm ve diğer sektörlerin sekteye uğramasının ekonomiyi olumsuz etkileyeceğini belirterek, sorunlara çözüm getirmek için istatistiki bilginin önemli olduğunu ifade etti.

Şahiner, hangi dönemde hangi üründen ne kadar üretilip tüketildiğini ortaya koyacak bir mekanizma olmaması halinde sadece günün kurtarılabildiğini, kronik sorunlara köklü çözümler bulunamadığını söyledi.

DPÖ’nün görev ve misyonuna değinen Şahiner, bu kurumun devlet yönetimi için hayati önem taşıdığnı ancak kadrosu ve bütçesinin yetersiz olduğunu belirtti.

Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’nin yapacağı çalışmaların önem arz ettiğini, yerli üretimin desteklenmesi gerektiğini söyleyen Şahiner, ayrılan bütçenin önemli bölümünün personel giderlerine harcanacağını kaydetti. Şahiner, “Samimiyetten uzak bir bütçe hazırlanmış gibi görünüyor” dedi.

Gençlik Dairesi’ne ayrılan bütçenin yetersizliğine değinen Şahiner, e-devlet alanında yapılacak yatırımların yerel kaynaklarla yapılabilmesini temenni etti.

ŞAHALİ

CTP Milletvekili Erkut Şahali, Başbakan Ersin Tatar’ın dosyasına hakim olmadığı eleştirisinde bulunarak, Başbakanlığın hükümetin bütününden sorumlu olduğunu ve bütününe hakim olması gerektiğini kaydetti.

Kamu Görevlileri Yasası’na değinen Şahali, Kamu Görevlileri Yasası konusunda geçmişte yapılan çalışmaları anımsatarak, Kamu Görevlileri Yasası’nın bütünüyle değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Şahali, Kamu Görevlileri Yasası’nın akıbetinin ne olduğunu sorarak, iktidarda veya muhalefette bu yasanın geçirilmesi konusunda kararlılıklarını sürdürdüklerini vurguladı.

“Bu kamuyu reforme edecek bir niyet var mıdır, hükümet olarak bu iradeyi kendinizde hissediyor musunuz” diye soran Şahali, tüm kamu görevlilerinin hizmetinden maksimum düzeyde yararlanılacak bir Kamu Görevlileri Yasası’na ihtiyaç olduğunu söyledi.

E-devlet üzerinde yıllardır süren bir tartışma olduğunu ve kağnı hızıyla ilerleyen bu sürecin, hâlâ tamamlanamadığını belirten Şahali, e-devletin önemine değindi.

Genel Sağlık Sigortası’na ve entegre çiftçi kayıt sisteminin ilerletilmesine yönelik yapılan bazı çalışmalar olduğuna değinen Şahali, kişisel verilerin korunması ve iki ülkedeki sitemin farklılıkları nedeniyle, TC’de kurulu e-devlet sisteminin içine entegre edilmelerinin söz konusu olmaması gerektiğini vurguladı.

Bu konunun dikkatle takipçisi olacaklarını söyleyen Şahali, Personel Dairesi’nin veya Maliye Bakanlığı’nın bilgisinde olmayan personel olduğuna yönelik konuşmalar yapıldığını, ister BRTK, ister SÜTEK veya Genel Tarım Sigortası Fonu’nda istihdamların Maliye Bakanlığı onayıyla yapılması gerektiğini, Maliye’nin bilgisi dışındaki istihdamların gayrı yasal olduğunu kaydetti.

“Başbakan bundan bihaberse, bürokratlar ne yapıyor” diye soran Şahali, ortada şüphe uyandıracak bir durum varsa bunun Başbakanlık Denetleme Kurulu, Maliye Teftiş ve İnceleme Kurumu veya Sayıştay tarafından denetlenmesi gerektiğini söyledi.

Şahali, Başbakan Ersin Tatar’ın ülke gündemine hakimiyet sağlayamadığını ileri sürerek, sözleşmeli personel konusundaki personel giderleri konusunda astronomik artış konusunda izahat istedi.

Erkut Şahali, Başbakan’ın fotoğraflarının poster yapılarak devlet dairelerine asılmasını istediğini, “Ben kendi başbakanımın fotoğrafının espri malzemesi yapılmasını istemiyorum, maiyetinizdeki personeli bu konuda uyarın” dedi.

Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi imar planının ne olacağını da öğrenmek istediğini ifade eden Şahali, “Başbakan’ın bu konuda tutumu nedir, imzayı atacak mısınız, atmayacak mısınız?” sorusunu yöneltti.

MANAVOĞLU

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu konuşmasında, Genel Kurul’da yapılan bütçe görüşmelerinin anlamsız olduğunu, çünkü alt komitede zaten bu konuların ele alındığını anlattı.

Eleştiri yapan milletvekillerinin başka başka konuları uzun uzun konuştuklarını ve süre kısıtlaması da olmadığını belirterek bu durumu eleştiren Manavoğlu, bütçe görüşmelerinde, son 3 seneye bakıldığında, karşılarına gelen kamu yapısının çok da dengesiz olmadığının görüldüğünü söyledi.

Eleştiri yapmak yerine, esas konuşulması gerekenin bundan sonra ne yapılacağının ele alınması ve gerçekçi önerilerde bulunulması olduğunu vurgulayan Gülşah Sanver Manavoğlu, hep birlikte bu memleketi iyiye neyin götüreceğinin düşünülmesi gerektiğini kaydetti.

11/12/2019 20:06