Şahiner: Sektörler iyi durumda değil

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, mecliste yaptığı “dış ticaretteki son durumumuz” konulu konuşmasında, ihracata dönük üretim yapan sektörlerin iyi durumda olmadığını belirtti.

Bu sektörlerin ülke için hayati öneme sahip olduğunu dile getiren Şahiner, ihracat ürünlerinin potansiyelinin artırılarak devam edeceği bir ekonomik modelin uygulanması gerektiğini bu yapılmazsa işsizliğin artacağını söyledi.

Narenciye ve süt ürünleriyle ilgili durum değerlendirmesi yapan Şahiner, üretilen ürünlerin pazar payının artırılması için kalite standardının artırılması ve ürünlerin tanıtımına ve pazar arayışına yönelik çalışma yapılması, Dış Ticaret Müsteşarlığı kurulması gerektiğini kaydetti.

Şahiner, mandora ürünü üreticisinin neredeyse 10 milyon TL zarara uğratıldığını, devletin üzerine düşeni yapmakta geç kaldığını da söyledi.

23/12/2019 17:20