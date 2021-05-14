Şahiner: Türkiye’nin yaptırdığı yurtların Lefke-Güzelyurt bölgesinde yoğunlaşması yanlış

CTP Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, Lefke bölgesinde birçok kişinin Lefke Avrupa Üniversitesi’nde (LAÜ) eğitim gören öğrenciler ve eğitimcilere hizmet amacıyla yatırım yaptığını, özellikle yurt yatırımları bulunduğunu ama şu anda bu insanların çok zorda olduğunu, koca bir caddenin iki bankaya teslim edilecek noktaya geldiğini söyledi.

Hem pandemiden kaynaklanan sorunlar hem de Türkiye’nin yaptırdığı yurtların Lefke- Güzelyurt bölgesinde yoğunlaşmasının bölge yatırımcısını batırdığını belirten Şahiner, ülke yöneticilerinin bu sorunları görmezden geldiğini kaydetti.

Şahiner, “İşler düştü, döviz yükseldi. İnsanlar birkaç milyon borç altında. Bölgede nüfus yoğunluğu az, iş olmazsa faizden dolayı esnaf ve yatırımcı diğer bölgelere göre daha çok etkileniyor” dedi.

Salahi Şahiner, Haber Kıbrıs web TV’de yayınlanan Markaj programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Lefke turizmden pay alamıyor”

Salahi Şahiner, Lefke bölgesinin ülke turizminin yüzde birini bile kullanamadığını belirterek, “Lefke bölgesinin doğasına saygılı turizm yatırımları yapılmalı. Bölgeye, günü birlik ziyaretler yapılıyor. Ancak orada nüfus yoğunluğu yok. Yapılacak bazı çalışmalarla Lefke bölgesi turizmden hak ettiği payı alabilir. Yatırım ve gelişmesi için istikrarlı bir hükümete ihtiyaç var” dedi.

“Güzelyurt’ta çarşıya çekim merkezi yaratılamadı”

Lefke ve Güzelyurt bölgesindeki altyapı eksikliklerinden bahseden Şahiner, “Halen hastane bitirilemedi. Esnaf bitti. Bölgede ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü var ancak Güzelyurt, buradan hak ettiği katkıyı alamıyor. Güzelyurt çarşısına çekim merkezi yaratılamadı. Devlet tarafından bölgeye pozitif ayrımcılık yapılmalı. İyi düşünülerek ileride atıl durumda olmayacak şekilde yatırım yapılması desteklenmelidir” diye konuştu.

“Bir cadde iki bankaya teslim edilecek”

Güzelyurt ve Lefke bölgesine Türkiye tarafından yapılan yurt yatırımlarını anlatan Şahiner, şöyle konuştu:

“Türkiye tarafından ülke geneline yurt yatırımı yayılması gerekirken yalnızca bizim bölgeye yatırım yapılıyor. Böylece yerel yatırımcı yatırım yapamıyor, yaptığı yatırımdan zarar görüyor. LAÜ’deki öğrenci ve öğretmenlerden dolayı insanlar borçlandı, yatırım yaptı ancak şu anda kazanamıyorlar, bir cadde iki bankaya teslim edilecek. İşler düştü döviz yükseldi. İnsanlar birkaç milyon borç altına girdi. Bölgede nüfus yoğunluğu az, iş olmazsa faizden dolayı esnaf ve yatırımcı diğer bölgelere göre daha çok etkileniyor…”

Şahiner, ülkeyi yönetenlerin bu sorunları görmezden geldiğini, sorunlara çözüm üretmediğini vurguladı.

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14/05/2021 15:19