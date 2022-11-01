Şahiner: Üreticiler çok zor şartlarda iş yapıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ilk olarak UBP Milletvekili Özdemir Berova 10-13 Ekim tarihlerinde Strazburg’ta yapılan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Genel Kurulu toplantısına ilişkin raporunu sundu.

Berova, toplantı hakkında milletvekillerine ayrıntılı bilgiler verdi.

Genel Kurul’da daha sonra güncel konuşmalara yer verildi.

-Şahiner

Genel Kurul’da ilk sözü alan Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Salahi Şahiner, “ Gerçeği Yansıtmayan 2022 Yılı Bütçesinin Getirdiği Olumsuzluklar ”konusunda konuştu.

Şahiner, senenin sonuna gelindiğine değinerek, bu mali yılda yapılan hataların uzun süre baş ağrıtacağını ifade etti.

Bütçenin bir plan öngörüsü olduğunu, beklenmedik gelişmelerin yıl içinde olabileceğini belirten Şahiner, yıl içinde yapılan ek bütçelere değindi.

Mahalli gelirlerin bilinçli bir şekilde olması gerekenin altında gösterildiğini savunan Şahiner, ısrarlı bir şekilde bir önceki hükümet döneminde mahalli gelirlerin düşük gösterildiğini, bunun sonucunda da belediyelerin haklarından bu yıl içinde 400 milyon TL’nin üzerinde gasp edildiğini ileri sürdü.

Mahalli gelirlerin düşük gösterilmesiyle, hükümetin verilecek destekler ve yardımlardan geri durduğunu söyleyen Şahiner, üretime büyük bir zarar verildiğini söyledi. Şahiner, üreticilerin çok zor şartlarda iş yaptığını ifade etti.

Şahiner, Elektrik Kurumu'nun yüz milyarlarca lira zarar ettiğini, Sayıştay raporunun Meclise sunulmasını beklediklerini belirterek, 3’lü tarifeye geçilmiş olmasını olumlu karşıladıklarını ancak tarife içeriğinin çok da olumlu olmadığını aktardı.

Hedefin puant saatlerde maliyetin daha da düşürülmesi olması gerekirken bunun yapılmadığını anlatan Şahiner, düzenlemenin gözden geçirilmemesi halinde düzenlemenin amacına hizmet etmeyeceğini, enerji verimliliği sağlanamayacağını söyledi.

Şahiner, bu şartlarda Kıb-Tek’in kurulu gücünün ilerleyen günlerde ülkeye yeterli gelmeyeceğini kaydetti.

4.5-5G ihalesi konusuna da değinerek, 5 G ihalesinde bir firmanın 4 G, bir firmanın 5 G ile hayatına devam etmesinin mümkün olmayacağını, tekelleşmeyi getireceğini bunun da doğru olmadığını kaydetti.

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01/11/2022 14:33