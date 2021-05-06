Şahiner: Yerli yatırımcı ekonomiye pozitif etkiler

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, Meclis Genel Kurulu’nda “Ülke İçerisinde Açılacak Olan İhalelerin Yerli Firmalarla Yapılmasının Ekonomiye Katkıları” ile ilgili güncel konuşma yaptı.

Yerli yatırımcının ekonomiye pozitif etkisine işaret eden Şahiner ülkede lokomotif setkör olarak turizm ve yükseköğrenimin görüldüğünü anımsattı.

Kaynakların ülkede kalmasının yerli yatırımcı açısından önemli olduğunu söyleyen Şahiner, devlet ihalelerinde yerel şirketlerin göz önünde bulundurulmasının getireceği yararlara değindi.

Kıb-Tek elektrik alım ihalesine de değinen Şahiner, süreci özetledi, elektrik konusunda da yerli firmaları kullanmanın önemli olduğunu anlattı.

Bu habere tepkiniz:



06/05/2021 16:07