Şahiner'den sert tepki: Kamuoyunu yanıltıyorsunuz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Salahi Şahiner, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın “Ercan Havalimanı’na ilişkin kamuoyunu yanılttığı” yönündeki açıklamada bulunduğunu belirterek buna tepki gösterdi.

Şahiner, açıklamasında, “Ercan Havaalanı İşletme Haklarının Devri Sözleşmesi Ek No:5’e göre hazırlanan, hakem heyeti raporunu yanlış yorumladığım ve kamuoyunu yanılttığım iddiasında bulunulmuş, bu iddialara cevap vermek ve halkı doğru bilgilendirmek için bir açıklama yapmak farz olmuştur.” dedi.

Şahiner, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı açıklamasında yer aldığını belirttiği “DHMİ hakem heyeti raporu tamamen bizim lehimize olup, tartışmalı konuları lehimize yorumlamıştır.” ifadelerini değerlendirerek, Bakanlığı “ilgili şirketin haklarını savunmakla” suçladı, “Mademki rapor hükümet olarak lehinizeydi neden raporu kamuoyundan sır gibi sakladınız? Tarafınız Emrullah Turanlı’nın şirketi T&T olduğu için karar lehinizedir ama Kıbrıs Türk halkının değildir.” ifadelerini kullandı.

“Şirkete 1045 gün uzatma süresinin verilmediği, yıldızla belirtilen not kısmını Şahiner’in gözden kaçırdığı” ifadesini de eleştiren Şahiner, ihale şartnamesinde “İhtilaflı konularda çözüm merci KKTC mahkemeleridir’ yazmasına rağmen, bu yolla şirketin kazanç elde edemeyeceğinin bilindiği için hakem heyeti raporu hazırlandığını ve buradaki kararların mahkeme emri gibi kabul edilmesini sağlayan bir sözleşmenin imzalandığını ileri sürdü.

Şahiner, uzatma kararına ilişkin şunları söyledi:

“09.01.2013+25 yıl + 48 ay + 1045 gün = 19.11.2044* itibarı ile tamamlanmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. ‘*’ kısmında da bir dipnot düşülerek, bu karara nasıl varıldığı açıklamıştır. Ek sözleşme No:4 ile ilgili arazilerin şirkete devrine kadar geçecek süre içerisinde; her bir güne karşılık 1,5 gün yatırım süresi vereceğini taahhüt etmişsin, bu araziler ilgili konuyu Ek Sözleşme No:5 ile çözdün, 697 gün geçti, 697*1,5=1045 gün yatırım süresi vermen gerekir.”

Ancak 697 günde ciro paylaşımı yapıldığı için verilmesi gereken ek sürenin yatırım süresi olarak değil işletme süresi olarak verildiğini ve havalimanının teslim tarihinin 3 yıla yakın bir süre uzatıldığını ileri süren Şahiner, "Hakem heyetinin kararı; saçma sapan, hukuki zemini olmayan, şirketin çok büyük bir rant elde etmesi için ısmarlama bir karar olduğu anlaşılmaktadır" dedi.

Milletvekili Şahiner, “pistin uluslararası havacılık standartlarına uygun hale getirilmesi için 19 milyon euro’nun ödemek zorunda olunmadığı, diğer alternatiflerin de mevcut olduğu” değerlendirmesine de işaret ederek, "T&T’nin taahhütlerini yerine getirmediğinden dolayı bunun bir ek iş, bedelinin ise 19 milyon olarak belirlendiğini" savundu ve şunları söyledi:

“Bakanlık açıklamasında bunu ya taksit taksit ödeyelim veya varsın uluslararası standartlara haiz olmayan, uçuş güvenliği olmayan bir havalimanımız olsun ve milyarlarca dolarlık dünya devi havayolu şirketlerine buraya inin diyelim. İşte cehaletin ülkeyi getirdiği son nokta.”

Şahiner, "Mahkemeleri devre dışı bırak, hükümetin yetkilerini hakem heyetine ver, sonra da karar merci hükümetti de" ifadesini kullanarak şunları kaydetti:

“Siz bağımsız yargımızın görev alanına tecavüz ettirirken Bakanlığınızdaki hukukçularınızdan görüş alarak mı Ek Sözleşme No:5’deki tahkim maddesini eklediniz? Hukuk kendi pisliklerinizi örtmek için, yazılanı işinize geldiği gibi yorumlama sanatı değildir. Bazen okuduğunuzu anlamak yeterlidir.”