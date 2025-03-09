Şahıs Tutuklandı
YAYIN TARİHİ:
09/03/2025
Girne’de faaliyet gösteren bir aksesuar mağazasına müşteri olarak giden E.H.İ.’nin (E-53), işletme içerisindeki masa üzerine bulunan işyeri çalışanına ait cep telefonunu çaldığı tespit edildi.
Polisten yapılan açıklamaya göre olay dün, saat 11.30 sıralarında, meydana geldi.
Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı. Konu cep telefonu ise tasarrufunda bulunarak emare olarak alındı.
YAYIN TARİHİ: