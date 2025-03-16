Şahıslar Tutuklandı!

Ercan Havalimanı içinde ve Gazimağusa’daki bir eğlence mekanı girişinde sarhoş olup yüksek sesle bağırıp çağırarak rahatsızlık yaratan iki kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre dün saat 18.30 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda Ç.A. (K-45), 181 mlgr alkollü içki tesiri altındayken bağırıp çağırarak rahatsızlık yarattı.

Gazimağusa’da ise bugün saat 02.00 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı’ndaki bir eğlence mekanı giriş kapısında O.S. (E-29), sarhoş vaziyette yüksek sesle bağırıp çağırarak etrafa rahatsızlık vermekten tutuklandı. O.S.’nin polise nefes örneği vermeyi reddettiği de belirtildi.