Şahlan evinde kazandı:18-13

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11/10/2023

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Şahlan evinde kazandı:18-13

Hentbol’da Emre Uyanıktürk U-16 kadınlar ligine dün akşam oynanan tek karşılaşma ile devam edildi. Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Şahlan ile UKÜ takımları karşı karşıya geldi. İlk devresini rakibi UKÜ karşısında 11-6 önde kapatan Şahlan karşılaşmayıda 18-13 kazanarak geceyi kayıpsız kapattı. Sultan ve Almina geceyi 5’er golle tamamlayarak takımına en fazla katkı sağlayan isimler oldu.

Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV

O          G          B          M         AG       YG        AV       P

1          ŞAHLAN          3          2          0          1          59        42        17        4

2          DİGEM             2          2          0          0          33        23        10        4

3          UKÜ                 3          0          0          3          37        64        -27       0

11/10/2023 14:43
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TAGS: Hentbol, Emre Uyanıktürk, U-16, kadınlar, ligi
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