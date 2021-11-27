Şahlan galibiyetle başladı:29-22

Hentbol U18 kadınlar play-off ilk karşılaşmasında Şahlan – DİGEM’i 29-22 mağlup ederek seriye galibiyetle başladı. İlk devresini rakibi DİGEM karşısında 13-7 önde kapatan Şahlan, maçı da 29-22 kazanarak seriye galibiyetle başlamış oldu. Şahlan takımında Ülkü 7, Zuhal ise 8 golle alınan galibiyet de ön plana çıkan isimler oldu.

YDÜ rahat kazandı:35-8

Hentbol erkekler’de ligin sonuna gelinirken Yakın Doğu Üniversitesi ligde ki iyi sürecine devam ediyor. Dün konuk ettiği Alayköy’ü 35-8 mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi zirvedeki yolculuğuna aldığı bu sonuçla devam etmiş oldu. İlk devresini rakibi Alayköy karşısında 16-4 önde kapatan Yakın Doğu Üniversitesi maçı da 35-8 kazanarak galibiyet serisine bir yenisini eklemiş oldu. Yakın Doğu Üniversitesinde Hasan Bensel ve Tuğberk 8’er golle maçta ön plana çıkan isimler oldu.

Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV

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27/11/2021 12:25