Sahnede fenalaştı, oyun iptal edildi

Fırat Tanış’la birlikte Erkek Arkadaşım Bir Feminist adlı oyunda oynayan Gonca Vuslateri dün akşamki gösteride fenalaştı. Oyunun 20. dakikasında fenalaşan Vuslateri, Instagram hesabından yaptığı açıklama ile sahne üzerinde yaşadığı rahatsızlık konusunda açıklamada bulundu. Tansiyonu düştüğü için sergilediği oyunu erken bitirmek zorunda kalan Vuslateri, hem seyirciden özür diledi hem de yaşananlarla ilgili bilgi verdi. Vuslateri şu ifadeleri kullandı: MOİ Sahne’de Erkek Arkadaşım Bir Feminist adlı oyunumuzu yine büyük bir heyecanla oynarken, bir anda düşen tansiyonumdan dolayı mecburen oyunu bitirmek zorunda kaldık. Durumu anlayışla karşılayan ve alkışlamaya devam eden seyircilerimize, elimi sımsıkı tutup destek veren canım partnerim Fırat Tanış’a yürekten teşekkür ediyorum. Gerekli müdahaleler yapıldı, şimdi iyiyim"

14/11/2019 10:53