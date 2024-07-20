Sahnede korkunç kaza: Rock şarkıcısı hayatını kaybetti

Brezilyalı rock şarkıcısı Ayres Sasaki, sahnede elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Brezilya’nın Salinopolis şehrinde meydana geldi.

35 yaşındaki şarkıcı Ayres Sasaki, bir otelde verdiği konser sırasında, performansını sergilerken kablosuna bastığı vantilatörden gelen elektrik akımı sonucu hayatını kaybetti.

Facianın şarkıcının, sırılsıklam sahneye çıkan hayranına sarılması sonrası gerçekleştiği söyleniyor.

Polis ölüm olayını soruşturuyor ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

Şarkıcının ailesi soruşturma sırasında ayrıntılı yorum yapmaktan kaçındı.

“ETKİNLİK SAATİ ÖNE ALINDI”

Şarkıcını teyzesi Rita Matos yerel medyaya yaptığı açıklamada, “Bildiğimiz şey, gösterisinin belirli bir saat için planlandığı ve öne alındığı” dedi. Ailenin hâlâ “her şeyin nasıl olduğunu anlamaya çalıştıklarını belirtti.

Konserin düzenlendiği Solar Hotel, şarkıcının ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.