Sahneleri bırakan Ferdi Tayfur’un kızı tesettüre girdi
"Bazı şeyleri kaldıramıyorum" diyerek sahneleri bırakan Necla Nazır ve Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, tesettüre girdi.
21/03/2023
Ferdi Tayfur ve Necla Nazır’ın kızı Tuğçe Tayfur, geçen aylarda maneviyata yöneldiğini ve sahneleri bıraktığını açıklamıştı.
Kariyerinin yanı sıra Burak Kalfa ile nişan atmasıyla da gündeme gelen Tuğçe Tayfur, son paylaşımında hem nişanlısıyla barıştığını hem de tesettüre girdiğini duyurdu.
Instagram hesabından bir fotoğrafını yayınlayan Tayfur “Pazartesiye yeni başlangıçlarla merhaba dedik” yazdı.