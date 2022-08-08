Sahneye Aleyna Tilki'yi çıkaran Selda Bağcan'a Gökhan Türkmen'den eleştiri geldi

Ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen, Harbiye’de konser veren Selda Bağcan’ın sahneye Aleyna Tilki’yi çıkarmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

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08/08/2022

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Sahneye Aleyna Tilki'yi çıkaran Selda Bağcan'a Gökhan Türkmen'den eleştiri geldi

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda konser veren efsane şarkıcı Selda Bağcan sahneye sürpriz bir ismi konuk etti. Genç şarkıcı Aleyna Tilki’yi sahneye çağıran ve beraber düet yapan Bağcan’a şarkıcı Gökhan Türkmen’den tepki geldi. Türkmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bağcan'ın Tilki'yi sahne çıkarmasına anlam veremediğini belirtti.

"BİZ ANLAYAMAYIZ"

Şarkıcı, "Ülkede o kadar değerli genç, müziğini ve kendini tanıtabilmek için uğraşan ve bunu da çok etik ve gerektiği yerden yapan müzisyen varken; bir çınarın, bir o kadar önem kazanmış bir yerde böyle bir şarkıcıyı çıkarıyor olmasının bir nedeni vardır elbet. Biz anlayamayız! Güzel reklam; hayırlı işler, bol güneşler herkese!" dedi.

08/08/2022 09:47
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TAGS: Aleyna Tilki, Selda Bağcan, Gökhan Türkmen
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