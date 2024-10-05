Sahra’dan Anlamlı Doğum Günü: Hediyeler Yerine Sokak Hayvanlarına Mama Bağışı

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, şehirlerinde yaşayan küçük bir kız olan Sahra'nın doğum gününü Sosyal Konutlar bölgesindeki Ali Mahir Parkı'nda kutlama kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Parkların bu şekilde kullanılmasının kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan Uluçay, Sahra'nın doğum günü davetini gördüklerinde daha da sevindiklerini ifade etti. Sahra'nın arkadaşlarından kendisine hediye almak yerine sokak hayvanlarına mama bağışı yapmalarını istediğini söyleyen Uluçay, "Mağusa'nın tarihi ve kültürel dokusu kadar duyarlı insanlarıyla da özel bir şehir olduğunu her zaman vurguluyoruz" dedi.

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