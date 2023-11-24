Şahsa ait arazideki su pınarlarının kurumasına ilişkin Ombudsman’a yapılan soruşturma talebi değerlendirildi

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, Hüseyin Hacıahmetoğlu tarafından Pınarbaşı ve Göçeri köylerinde bulunan, tasarrufundaki taşınmaz mal koçanlarına kayıtlı su pınarlarının çevresine devlet tarafından su kuyuları açılması nedeniyle kuruduğu ve maddi zararın karşılanmadığı iddiasıyla yapılan soruşturma başvurusunu inceledi.

Ombudsman Varol, konuya ilişkin hazırladığı raporda, bir kuyu açılması veya kazılması sonucu zarara uğranması durumunda ne yapılması gerektiğinin Fasıl 351 Kuyular Yasası tahtında düzenlediğine işaret etti.

Yasalara göre, şikayet konusunun Ombudsman’ın yetkisi dışında olduğunu kaydeden Varol, bu konunda karar verme yetkisinin açıkça yargıya verildiğini, o nedenle konunun mahkeme nezdinde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, Hüseyin Hacıahmetoğlu’nun şikayet konusu hakkında mahkemeye başvurabileceğini belirtti.