HABER KIBRIS

Sahte 41 milyon dolar ele geçirildi

Afrika ülkesi Mali'de, polisin düzenlediği operasyonda  sahte 41 milyon ABD doları ele geçirildiği bildirildi

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24/10/2018

Sahte 41 milyon dolar ele geçirildi

Yerel basındaki haberlere göre, başkent Bamako'daki 3. Bölge Polis  Merkezi Komiseri İbrahima Soma Keita, sahte ABD doları taşıyan bir kişiyi  gözaltına aldıklarını belirtti.

 

Keita, bu kişinin sorgusunda edinilen bilgiler doğrultusunda, sahte  para basan 3 yere düzenlenen operasyonda, 41 milyon dolar değerinde sahte 100  dolarlık banknotlar ele geçirildiğini aktardı.

 

Olaya ilişkin 5 kişinin tutuklandığı kaydedildi.

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TAGS: Sahte 41 milyon dolar ele geçirildi, HABER, KIBRIS,
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