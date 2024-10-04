Sahte ABD dolarlarına dikkat!

02.10.2024 tarihinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir kuyumcu dükkanına müşteri olarak giden bir şahıs, borcuna karşılık tasarrufunda buludurduğu, sahte olduğuna inanılan PH27520468BH8, PH27520457BH8, PH27520464BH8, PH27520267BH8, PH27520414BH8, PH27520292BH8, PH27520285BH8, PH27520441BH8, PH27520444BH8, PH87660117BH8. PH27520145BH8, PH27520278BH8, PH27520431BH8, PH27520447BH8, PH27520434BH8, PH27520127BH8, PH27520152BH8, PH27520201BH8, PH27520172BH8 ve PH27520417BH8 seri numaralarından oluşan 20 adet 100'lük ABD Doları banknotu iş yerine vermek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edildi.

Yürütülen soruştuma kapsmında iki kişi zanlı olarak tutuklandı. Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğundan, ellerinde belirtilen seri numarası ile başlayan 100’lük ABD Doları cinsi para bulunduran; bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumların dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis merkezine bildirmeleri istendi