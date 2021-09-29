'Sahte AdaPass'ta 1 yeni tutuklama

Ülkede infialle neden olan sahte aşı işlemleri ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında zanlı B. B., sahte Adapass kaydı yaptırdığı gerekçesiyle tutuklandı. B. B., bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Feyyaz İneci, B. B.’nin Sahte resmi evrak düzenleme, tedavüle sürmek suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, Şubat ve Eylül ayları arasında zanlı B. B.’nin, Global Development Eğitim ve Danışmanlık Şirketi’nde aşı bilgi sistemine kayıt görevi yapan zanlı C. M.ye ulaşıp, aşı olmadığı halde çift aşı olmuş gibi kayıt yaptırmakla methaldar olduğunu belirtti. Polis Berk Bingöl’ün 28.09.2021 tarihinde saat 23:30'da Ercan Havalimanı’ndan giriş yapmak isterken tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)

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29/09/2021 14:24