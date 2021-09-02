Sahte Alman kimlik kartı ile yakalandı

Sahte Alman kimlik kartı ile yakalanan zanlı David Yeboah mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis Çavuşu Hüseyin Ergüleç, zanlının Başkasının Kimliğine Bürünme, Sahte Beyanla Kayıt Temini suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 23.08.2021 tarihinde saat 17.30 raddelerinde Lefkoşa' da Metehan Kara Giriş Kapısına gelen Güney Kıbrıs’ta sakin zanlı David Yeboah’ın Almanya' ya gitmek amacı ile daha önceden Güney Kıbrıs’ta temin etmiş olduğu İbrahim Cisse adına isdar olunan L7VJ66MMZ numaralı Alman kimlik kartını görevli muhaceret polisine ibraz edip kimlik kartında adı geçen şahsın kimliğine bürünmek sureti ile KKTC'ne giriş yaptıktan sonra aynı kimlik kartı ile saat 22.00 raddelerinde Ercan Havaalanı’ndan yurt dışına çıkış yapmak isterken suç üstü hali gereği tespit edilip tutuklandığını belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını söyleyen Ergüleç, yasal bağı olmayan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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02/09/2021 15:48