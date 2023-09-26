Sahte Araç Poliçesiyle KKTC'ye Giren Kıbrıslı Rum Tutuklandı

Lefkoşa’da Metehan Sınır Kapısı’ndan sahte araç sigortasıyla giriş yaparken tutuklanan Kıbrıslı Rum Stefanos Symeonides bugün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Kenan Mulla olguları aktardı.

Polis, zanlının 25 Eylül 2023 tarihinde saat 18.50'de Metehan Sınır Kapısı’ndan Kuzey Kıbrıs’a giriş yaparken, daha önceden sahtelemiş olduğu sigorta poliçesini görevli memuru verip, tedavüle sürmek istediği esnada suçüstü yakalandığını söyledi. Polis, sahte belgenin incelenmek üzere emare alındığını, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün süre talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise suç işlediğinin farkında olduğunu, pişman olduğunu, özür dilediğini söyleyerek, teminatla serbest bırakılmayı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, talep edilen süre yerine zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)