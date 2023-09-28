Sahte araç sigortasıyla giriş yaptı cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da Metehan Sınır Kapısı’ndan sahte araç sigortasıyla giriş yaparken tutuklanan Kıbrıslı Rum Stefanos Symeonides yeniden mahkemeye çıkarıldı.

(Kamalı Haber)

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Kenan Mulla, zanlının 25 Eylül 2023 tarihinde saat 18.50 sıralarında Metehan Sınır Kapısı’ndan Kuzey Kıbrıs’a giriş yaparken, daha önceden sahtelemiş olduğu sigorta poliçesini görevli memuru verip, tedavüle sürmek istediği esnada suçüstü yakalandığını söyledi. Polis, sahte belgenin incelenmek üzere emare alındığını, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade etti. Polis, zanlının Güney Kıbrıs vatandaşı olduğunu belirterek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise özür dilediğini söyleyerek, teminatla serbest bırakılmayı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının ülkede yasal statüsü olmadığına vurgu yaparak, tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.