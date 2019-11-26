Sahte banknot sanıkları 6’şar ay hapis cezası aldı

Bugün 26.11.19 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde oturum yapan ağır ceza mahkemesi 31 Mart 2017 tarihinde tasarruflarında 40 adet 50 TL ve 15 adet 100 TL’lik sahte banknot bulunan İbrahim Dimen ve İbrahim Dölek aleyhindeki davayı karara bağladı ve sanıklara 6 şar ay hapis cezası verdi.

Başkan Fatma Şenol, kıdemli yargıç Ayşen Toroslu ve yargıç Hazan Aksun’dan oluşan Ağır ceza heyetinin sanıklarla ilgili kararını kıdemli yargıç Ayşen Toroslu okudu. Toroslu sanıkların 31.3.2017 tarihinde bir işyerinde yapmış oldukları alışveriş karşılığı tasarruflarında bulundurdukları sahte banknotlardan vermek suretiyle tedavüle sürdüklerini ve işyerinden 95 TL değerinde alkollü içki ile 55 TL değerinde para üstü alarak sahtekârlıkla para temini suçundan aleyhlerine dosya tanzim edildiğini aktardı.

Sanıkların tasarruflarında bulunan 40 adet 50 TL ve 15 adet 100 TL sahte banknotun Türkiye’ den KKTC’ye getirildiğinin tespit edildiğini belirten Toroslu tutuklanan sanıkların ilk mahkemede görülen davaları sonrasında ağır ceza mahkemesinde görüşülecek davalarında hazır bulunmalarını sağlamak maksadıyla teminata bağlandıklarını belirtti.

Bir üniversitede eğitim gören sanıkların mahkûm oldukları bu güne kadar geçen sürede üniversiteden mezun olduklarına değinilen kararda, sahte banknot tasarrufu, tedavüle sürme ve sahtekârlıkla para temini suçlarından suçlu bulunan sanıklara 6’şar ay hapis cezası verildiği belirtildi. (MHA)

26/11/2019 23:49