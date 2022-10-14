Sahte belge ile vize aldılar, bir kişi tutuklandı, iki kişi aranıyor

Sahte belge ile Hollanda vizesi alan 3 kişi tespit edildi. Şahıslardan biri tutuklanırken diğer ikisi ise aranıyor.

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre Ağustos-Eylül 2022 tarihleri arasında, Lefkoşa’da, M.Z.M.(E-26), M.S.(E-31) ve H.M.N. (E-41)’nin, vize alıp Hollanda’ya gidebilmek amacıyla, Hollanda’ya yapacakları ziyaretlerinde iş yerinin bir itirazı olmadığı ve gelir durumlarının iyi olduğu yönünde, iş yeri adında sahte olarak düzenledikleri bir belgeyi, iş yerinin kaşesi ile mühürledikten sonra ilgili konsolosluğa verip tedavüle sürmek suretiyle sahte davranışla kayıt temin ettikleri ve Hollanda vizesi aldıkları tespit edildi.

M.Z.M tespit edilerek tutuklanırken diğer zanlılar aranıyor.

Polis soruşturması sürüyor

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14/10/2022 11:47