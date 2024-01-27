Sahte belge tedavüle süren şahıs tutuklandı

Gazimağusa’da, 2023-2024 yılları arasında, M.M.’nin (E-28), üç farklı şahıs adına sahte olarak düzenlendiği ön izin başvuru forumlarını, Ercan Havalimanı’nda görevli memurlara verilip tedavüle sürülmesini sağladığı ortaya çıkarıldı. Polis Basın Bülteni’ne göre, söz konusu şahıs, sahtekarlıkla evrakları hazırladığı şahıslardan 600 ABD Doları parayı da temin ettiği tespit edildi.

Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen M.A. (E-27) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Diğer polisiye haberler:

-İskele’de rahatsızlık

İskele’de, S.D.(E-36) 252 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, bir site içerisinde bulunan ikametgahın giriş kapısına kasten tekme atıp kırarak ikametgaha girdi ve ikametgahtaki M.S.’yi (E-23) darp etti. Daha sonra ikametgahta bulunan vazoyu ve yatak odasının kapısına kasten tekme atıp kırdı.

S.D. akabinde konu ikametgahtan dışarıya çıkarak, yol içerisinde yüksek sesle bağırmak suretiyle çevreye de rahatsızlık verdiği esnada, olay yerine gelen Polis ekipleri tarafından suçüstü tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Gazimağusa ve İskele’de kumarhanede 10 kişi tespit edildi

Gazimağusa ve İskele’de faaliyet gösteren kumarhanelerde, Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrol ve denetimler sonucunda, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 10 kişi kumarhane içerisinde tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

-Lefke’de kumar oynayan 4 kişiye yasal işlem

Lefke’de, Polis ekipleri tarafından bir işletmede yapılan kontrolde, M.A.(E-50), İ.A.(E-25), H.İ.T.(E-27) ve A.C.’nin (E-55) para karşılığında kağıt oyunu (Gonga) oynadıkları sırada suçüstü tespit edildi. Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.