Sahte belgeyle KKTC'den çıkmaya çalıştılar, tutuklandılar

Ercan Havalimanı’ndan sahte Lüksemburg oturum belgesiyle çıkmaya çalışan N.K. (K-19) ve A.B. (K-21) tutuklandı.

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14/04/2021

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Sahte belgeyle KKTC'den çıkmaya çalıştılar, tutuklandılar

Ercan Havalimanı’ndan sahte Lüksemburg oturum belgesiyle çıkmaya çalışan N.K. (K-19) ve A.B. (K-21) tutuklandı.

Dün saat 08:00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda N.K.(K-19) ve A.B.(K-21) kendi adlarına düzenlenmiş sahte olduğuna inanılan Lüksemburg oturum belgelerini KKTC’den çıkış yapmak isterken tespit edildi. 

Söz konusu şahıslar tutuklanırken soruşturma başlatıldı 

14/04/2021 10:02
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TAGS: sahte oturum belgesi
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