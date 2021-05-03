Sahte Beyanla İzin Aldı, Tutuklandı

Gazimağusa’da 39 yaşındaki bir erkek şahsın “sahte davranış ile kayıt temin etme ve sahte belgeyi tedavüle sürmeden” tutuklandığı bildirildi. 

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03/05/2021

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Sahte Beyanla İzin Aldı, Tutuklandı

Gazimağusa’da 39 yaşındaki bir erkek şahsın “sahte davranış ile kayıt temin etme ve sahte belgeyi tedavüle sürmeden” tutuklandığı bildirildi. 
Polisten yapılan açıklamaya göre, dün, saat 12.00 sıralarında, Gazimağusa’da, A.Y.(E-39) sokağa çıkma yasağı kuralına uymayıp sokağa çıktıktan sonra, Gazimağusa’da olmasına rağmen, İçişleri Bakanlığı online izin sistemine başvurup, Güvercinlik köyünde olduğunu ve ateşi olduğu için acil hastaneye gitmesi gerektiğini beyan etti. Söz konusu şahısın, sahte davranışla kayıt temin edip izin aldıktan sonra, temin etmiş olduğu sahte belgeyi görevli polislere göstermek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edildi.

03/05/2021 15:09
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TAGS: Gazimağusa, sahte belge
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